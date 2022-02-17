الخضروات تعود إلى صوابها في غزة!

عادت أسعار الخضروات "البندورة، والفلفل، والخيار، والباذنجان" في الأسواق إلى الاستقرار مجدداً، بعدما شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين، وعلى إثرها بات المستهلك الغزي غير قادر على شرائها.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة م. أدهم البسيوني، عزا أسباب عودة الأسعار لوضعها الطبيعي في غزة، إلى استقرار الأجواء المناخية والاعتدال في درجات الحرارة منذ نهاية المنخفض الجوي الأخير، والذي ساعد في نضوج المنتجات وعرضها في الأسواق بكميات كبيرة.

وأوضح البسيوني في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن شدة برودة الأجواء، تؤدي إلى تأخير في نضج الثمار وعقد أزهار الأشتال، وبالتالي تنعكس على كميات الانتاج، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ولفت إلى أن الأسعار متجهة إلى الاستقرار أكثر، مضيفا: "لدينا اكتفاء ذاتياً من معظم الخضروات، ولن تشهد الأسواق نقصاً في عرض المنتجات".

يشار إلى أن أسعار الخضروات الرئيسية في الأسواق، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي انعكست بالسلب على نضوجها وعرضها للمستهلك.