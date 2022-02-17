الاحتلال يهدم منشأة تجارية شمالي القدس

هدمت آليات بلدية الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 17 فبراير 2022، منشأة تجارية في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن طواقم من بلدية الاحتلال برفقة آلياتها وجنود الاحتلال اقتحمت منطقة واد الدم وحاصرت منشأة تجارية وشرعت بهدم المنشأة التي تعود ملكيتها لعائلة القصاص".

وهدمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، غرفتين زراعيتين في بلدة دوما، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: "إن جرافات الاحتلال هدمت غرفتين زراعيتين تعود ملكية إحداهما للمواطن عبد الله سلاودة من بلدة دوما".