كورونا فلسطين : 18 حالة وفاة و إصابة "2928" خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 111، طوباس 31، جنين 106، قلقيلية 47، ضواحي القدس 24، بيت لحم 56، رام الله والبيرة 143، سلفيت 20، الخليل 82، نابلس 94، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 1249، مدينة القدس 950".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 64، طوباس 42، جنين 134، قلقيلية 64، ضواحي القدس 29، بيت لحم 106، رام الله والبيرة 210، سلفيت 69، الخليل 145، نابلس 288، أريحا والأغوار 50، قطاع غزة 3200، مدينة القدس 1000".

وسجلت 7 حالات وفاة في قطاع غزة، 3 حالات نابلس، 3 حالات في جنين، 4 حالات في بيت لحم، حالة في القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 112 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 267 مريضا، بينهم 44 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.