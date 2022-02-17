لمواجهة انتهاكات الاحتلال.. تعيين 21 موظفاً جديداً بالحرم والتكية الإبراهيمية

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الخميس 17 فبراير 2022، عن تعيين 21 موظفا إضافيا في الحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الإبراهيمية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى تثبيت الموظفين العاملين على بند عقود المالية والمياومة، وذلك في إطار خطة الحكومة لدعم وإسناد الحرم في مواجهة انتهاكات الاحتلال.

وأوضح البكري في بيان صحفي، أن هذه التعيينات تأتي في ظل انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الحرم الإبراهيمي، والمتمثلة بعرقلة الوصول إليه وأداء الصلاة فيه، ومنع رفع الأذان من على مآذنه عشرات المرات، إضافة إلى منع القيام بأي نوع من الترميمات داخله.

وبيّن أن الاحتلال حوّل المسجد إلى ثكنة عسكرية، وفرضــت قيودا على المصلين، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.

وحث البكري المواطنين على ضرورة شد الرحال ودوام المرابطة بالحرم الإبراهيمي وتكثيف وجودهم به، لقطع الطريق على الاحتلال ومستوطنيه في محاولاتهم للاستيلاء عليه.