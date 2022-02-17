فوائد القهوة للقلب والأوعية الدموية

يؤدي شرب القهوة إلى خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، توصل إلى هذا الاستنتاج علماء من جامعة "ماكماستر" في كندا.

واتضح وفق العلماء، أن الكافيين يؤثر على بروتينات خاصة من نوع "PCSK9"، والتي بفضلها يزيل الكبد الكوليسترول الضار، أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الدم.

وقال العلماء: "كما يحمي الكافيين الجسم من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يتحقق هذا التأثير من خلال تحفيز نشاط بروتين آخر - SREBP2، المرتبط بمستويات الكوليسترول".

ويعتقد العلماء أنه في المستقبل، ستساعد نتائج الدراسة في إنشاء طرق جديدة للعلاج لتصحيح مستويات الكوليسترول في الدم.

وتعتبر مستويات الكوليسترول التي تزيد عن 6 ملي مول/ لتر مرتفعة وتشكل خطرًا على الصحة، حيث يمكن للمادة الدهنية أن تسد الأوعية الدموية وتخلق عقبات أمام تدفق الدم عبر الأوردة والشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين.