تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022 رسميا، بدأت الأمم المتحدة اليوم الخميس 17فبراير 2022، ارسال رسائل نصية للمستفيدين من الدفعة النقدية من المنحة القطرية التي تصرف للأسر الفقيرة في قطاع غزة، التي تعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية غاية في السوء، والتي لا مصدر دخل لها، سوى ما تدفعه لهم قطر منتصف كل شهر، فهم ينتظرون هذا الإعلان على أحر من الجمر، لأنهم يعتمدون عليها في جلب مستلزمات منازلهم، وسد رمق أطفالهم.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التنمية قد صرح بأن الأمم المتحدة ستبدأ بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية ففي تاريخ 17 فبراير 2022، وبعد ارسال الرسائل يتم تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022 رسميا، وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية تنشر لكم رابط تفعيل وفحص أسماء المنتفعين من الدفعة النقدة الحالية.

تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر فبراير 2022 رسميا

ويُعاني أهالي قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق منذ أكثر من 15 عاما، تسبب بدمار كبير في المنشآت الاقتصادية، بفعل منع ادخال المواد الخام، ومئات السلع بدعوى ازدواجية الاستخدام، كما تمنع تصدير المنتجات الفلسطينية في قطاع غزة، إلى محافظات الضفة الغربية المحتلة، والأسواق الخارجية، بهدف تضييق الخناق على أهالي القطاع وشل الاقتصاد الفلسطيني، وتكبيد التجار وأصحاب المصانع خسائر فادحة.

ومنذ منتصف عام 2018، بدأت قطر بدفع مساعدات نقدية تقدر بـ 100 دولار لكل أسرة فقيرة على مستوى قطاع غزة، بهدف تخفيف حدة الفقر التي يعانون منها، إلا أن حكومة الاحتلال كانت في كثير من المناسبات تمنع أو تؤخر إدخالها إلى القطاع، تحت ذرائع واهية بهدف تشديد الخناق والحصار على الفلسطينيين في القطاع.

تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر فبراير 2022

وكانت مصادر تحدثت عن أن الأمم المتحدة ستشرع بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية خلال اليومين المقبلين لهذا يبدأ المستفيدون في البحث عن رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، لأنهم ينتظرون هذا الخبر من شهر لآخر، ليحصلوا على تلك الدفعة التي لا تساعد إلا قليلا في جلب مستلزماتهم، هذه الأسباب تدفعنا في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر رابط وموعد صرف الدفعة النقدية القطرية للأسر الفقيرة.

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