البطش: تصنيف استراليا لحماس كحركة ارهابية مُدان وغطاء للعدوان "الإسرائيلي"

دان القيادي خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس 17/2/2022، قرار استراليا إدراج حماس "كحركة إرهابية"، واصفاً القرار بالظالم، كونه ينحاز للعدو في تجريم المقاومة التي يمارسها شعبنا ضد الاحتلال.

وأكد البطش، في تصريح صحفي خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قرار استراليا، هو إعطاء الفرصة للاحتلال للإمعان في العدوان على شعبنا، في مخالفة لكل الأعراف الإنسانية والشرعية والمواثيق الدولية.

كما اعتبر البطش قرار استراليا بحق حركة حماس، غطاء للعدو في قمعه لشعبنا في الضفة المحتلة والشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأضاف:" سنستمر بالعمل معا وجنبا الى جنب في مقاومة الاحتلال حتى استعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وكانت أستراليا، أعلنت تصنيف حركة حماس، بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.

وكانت كانبيرا قد أدرجت سابقاً كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل الحركة بأسرها.