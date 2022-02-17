قاسم يدين تصنيف استراليا لحركة حماس بـ"الإرهابية"

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس 17/2/2022، تصنيف استراليا للحركة أنها تنظيم إرهابي، لافتاً إلى أن القرار انحياز واضح للاحتلال وروايته ويشجعه على الاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

واعتبر حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي، أن قرار استراليا يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن لشعبنا مقاومة الاحتلال.

وأكد قاسم، أن حركة حماس حركة تحرر وطني تقاوم الاحتلال وفق القوانين والقرارات الدولية والمواثيق الإنسانية.

ورأى قاسم، أن من يجب أن يصنف إرهابياً هو الاحتلال الذي يتعمد استهداف الفلسطينيين في مكان و ينتهك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.