بالفيديو الشرطة الأمريكية تعثر على طفلة مختفية منذ 3 سنوات في مكان لا يُصدق!

عثرت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، كانت قد اختفت منذ عام 2019، في مكان يخطر على بالك.

وفي التفاصيل، تعود أحداث القصة إلى اختفاء الطفلة في عام 2019، لتحوم الشكوك حول والديها الحقيقيين، حيث كان من المقرر أن يفقدا الوصاية عليها.

وتلقت الشرطة بلاغاً بأن الطفلة موجودة في بيت جدها رفقة أهلها، إلا أن الشرطة فتشت المنزل مرارا وتكرارا ولم تعثر على أي دليل على وجودها.

وحصلت الشرطة في النهاية على إذن تفتيش للمنزل، وهذه المرة كغيرها لم يتم العثور على شيء، إلا أن شيئا غريبا أثار فضول أحد عناصر الشرطة، تمثل في السلالم، والطريقة التي تم بناؤها بها، وشعوره بشيء غريب عندما كان يسير عليها.

وانحنى الشرطي، مكتشفا ثقبا بين لوحي الخشب، فيقوم بإنارة هذا الثقب ليشاهد بطانية صغيرة، ليقوم بعدها بنزع أحد الألواح ليشاهد قدمين صغيرتين.

وعلى الفور، قام بخلع ما تبقى من الألواح لتظهر عند ذلك الفتاة التي كانت بصحة جيدة إلى أن قدميها كانتا باردتين، لتقوم الشرطة باصطحاب الطفلة معهم للمركز والقبض على والديها، بحسب ما نقل موقع "سي إن إن".