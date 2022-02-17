سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 17 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية، والتي ارتفعت في معاملات اليوم الخميس، رغم استقرار أسعار المعدن الأصفر عالميا، ويلاحظ وجود اهتمام كبير لدى التجار ورجال الاعمال ومحلات الصرافة والذهب بالبحث عن اسعار الذهب بشكل يومي.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 17 فبراير 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم 947.6 جنيه (60.32 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، 829.17 جنيه (52.78 دولار).

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر

و سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، نحو 710.71 جنيه (45.24 دولار).

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 552.77 جنيه (35.19 دولار).

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس في مصر

ووصل سعر عيار 12 نحو 473.8 جنيه (30.16 دولار).

سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس في مصر

وسجل عيار 9 نحو 355.35 جنيه (22.62 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر، نحو 29470 جنيهًا (1876 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 6633 جنيها (422.26 دولار).