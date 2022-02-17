وفد الجهاد يزور بيت عزاء الشهيد البرغوثي في رام الله

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي وأسرى محررين، بيت عزاء الشهيد نهاد البرغوثي، في بلدة كفر عين في رام الله بالضفة المحتلة.

وضم الوفد عدداً من الشخصيات القيادية والأسرى المحررين، وهم القيادي سعيد نخلة ورياض أبو صفية وأحمد دار نصر والمحرر محمد أبو عادي والمحرر جمعة التايه والمحرر حسام البرغوثي والمحرر إلياس الرفاعي والمحرر أحمد دغره وغيرهم.

وقدم الوفد التعازي باسم حركة الجهاد الإسلامي، إلى عائلة البرغوثي وأهالي بلد كفر عين في شهيدها البطل.

وقال القيادي أحمد دار نصر أن الشهيد ناطح بكفه البيضاء ذلك المخرز الصهيوني العنجهي، رغم كل هذا القمع والاعتقال والتشريد الذي يمارسه الاحتلال لتصفية هذا الشعب يبقى شعبنا صامدا مرابطا على أرضه.

وأضاف نصر:"إن دم الشهيد البرغوثي في كفر عين يتوحد مع دماء الشهداء في نابلس "جبل النار، ومع السيلة الحارثية "سيلة العز" في جنين، ومع الشيخ جراح وقلب فلسطين القدس، وستبقى فلسطين كلها موحدة خلف الشهداء والأسرى والجرحى في وجه هذا المحتل الغاصب."

وأكد نصر أن شعبنا لا يزال يقول كلمته في كل الميادين ويعبر عنها بتضحياته ودماءه نصرة لقضيته العادلة.

يذكر أن الشهيد الأسير المحرر نهاد البرغوثي من بلدة كفر عين، كان قد استشهد يوم الثلاثاء إثر اصابته برصاص الاحتلال، خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.