رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.. موعد صرف المنحة القطرية، من المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة خلال هذه الأيام ارسال رسائل للمنتفعين من الدفعة النقدية القطرية 100 دولار، عن شهر 2 الجاري، ففي هذا الموعد من كل شهر تباشر بصرف المنحة للأسر الفقيرة في قطاع غزة، وذلك عبر النقاط التي حددتها الجهات ذات الصلة، والمنتشرة في كل محفظات قطاع غزة، فيما تصرف المنحة بعملة الشيكل وفقا للاتفاق الأخير، إذ كانت تصرف بالدولار قبل عدوان شهر مايو 2021 الماضي.

ويكثف المستفيدون من المنحة القطرية البحث عن رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.. موعد صرف المنحة القطرية، فهم ينتظرون الإعلان عن موعد صرفها على أحر من الجمر، فهم يعولون عليها في شراء مستلزمات أسرهم وسد رمق أطفالهم، وخاصة أنهم متعطلون عن العمل منذ سنوات عدة، بفعل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ما يقارب من 16 عاما على التوالي، وهو ما تنشره لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على الدوام.

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022.. موعد صرف المنحة القطرية

وبدأت قطر بصرف المساعدات النقدية 100 دولار للأسر الفقيرة في القطاع، منذ نحو ثلاث سنوات مضت، وينتظرها نحو 100 ألف شخص بفارغ الصبر، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها أهالي القطاع بسبب تعطل أرباب أسرهم عن العمل والانضمام لجيوش البطالة الطويلة.

وفي العادة تخرج اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بتصريح صحفي، تُعلن عن موعد وآلية المنتفعين من المنحة القطرية، وتنشر كل التفاصيل المتعلقة بالأمر، وبعدها تشرع الأمم المتحدة في ارسال الرسائل للمستفيدين من ال 100 دولار عبر أجهزتهم الخيلوية.

رابط تفعيل المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022

ومن المتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة اليوم بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية، وفق تصريحات سابقة لمصادر من وزارة التنمية الاجتماعية، بأن الإعلان عن موعد صرف المنة القطرية سيكون بـ 17 فبراير على أبعد تقدير، إن لم يحدث طارئ فني.

وتصرف المنحة القطرية بعملة الشيكل، ويستلمها المستفيد وفقا لسعر الدولار في الأسواق المحلية.

رابط فحص اسمك فور الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية