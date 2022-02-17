6 أعراض تؤكد إصابتك بـ "أوميكرون"

كشفت دراسة، أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا يمكنه أن يستقر في الأمعاء بدلاً من ألأنف والجهاز التنفسي.

وقال المختص في علم الأوبئة البروفيسور تيم سبيكتور: "إن الأشخاص المصابين بمتحور "أوميكرون"، قد يعانون فقط من أعراض على مستوى الجهاز الهضمي مثل الغثيان، والتقيؤ، وآلام البطن، والانتفاخ، وحرقة المعدة، والإسهال".

هذا ويوصي الأطباء في حال وجود هذه الأعراض بالعزل الذاتي الفوري، وإجراء اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وكذلك من المعروف أن المصابين بـ "أوميكرون" يشكون من فرط الإحساس بألم يشمل كل أعضاء الجسم.

يشار إلى أنه تم اكتشاف متحور "أوميكرون"، لأول مرة في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في نوفمبر العام الماضي، قبل أن يصبح المتحور الأكثر انتشاراً في العالم، وتم تسجيله حتى الآن في 140 دولة.