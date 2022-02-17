عشية دعوات صلاة الفجر.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس 17/2/2022، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وتأتي الاقتحامات بالتزامن، مع إطلاق نشطاء فلسطينيين دعوات لأداء صلاة الفجر يوم الجمعة في المسجد الأقصى.

وحث النشطاء أهالي القدس والضفة والداخل المحتل على المشاركة الجماعية في أداء صلاة فجر الجمعة تحت عنوان "فجر التحدي" للرباط في المسجد الأقصى المبارك، نصرة لأهالي القدس وحي الشيخ جراح ومنعًا لمخططات الاحتلال

وتشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت “نداء الفجر العظيم”.

ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.