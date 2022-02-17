دعاء اليوم التاسع من رمضان 2022، تبقى لشهر رمضان ثلاثة وأربعون يوما بالتمام والكمال، أيام تنقضي بسرعة البرق ليحل علينا ضيفا عزيزا ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم على أحر من الجمر، فيستقبله الناس بالأدعية والروحانيات والاستغفار والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو شهر المغفرة والعتق من النار، وفيه تصفد الشياطين وتكثر الدعوات وصلة الأرحام وأعمال الخير، كما يسعى الصائم إلى قراءة القرآن الكريم وختمه مرات عدة، ليكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى.

ويتساءل الناس كل يوم عن موعد أول يوم في رمضان، كما يبحثون عن دعاء اليوم التاسع من رمضان 2022، لما في الأدعية خير وبركة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أدعية شهر رمضان كاملة، والثواب الذي يمكن أن يناله الصائم الذي يدعي ربه في تلك الأيام الفضيلة والمباركة.

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2022

وهناك العديد من الأدعية الرمضانية المستحبة التي تسر خاطر الصائمين عند الدعاء، لما تحمله تلك الأدعية من أجر عظيم للمسلم، فهو يكسب الحسنات ويُذهب السيئات، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالأدعية محببة في كل وقت وزمان، ولكن أجرها أعظم في الشهر الفضيل.

ويتميز شهر رمضان المبارك، بخصائص عن أشهر السنة المتبقية، ففي هذه الأيام المباركة، يُصلي المسلمون صلاة التراويح بعد أداء العشاء مباشرة، كما تحل علينا ليلة عظيمة في الأيام العشرة الأخيرة، وهي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، حيث يعتكف المصلون في المسجد حتى مطلع الفجر، إلا أن تاريخ حلول تلك الليلة المباركة غير معلن، لهذا يعتكف المصلون طيلة الأيام العشر الأخير من رمضان، تحسبا لنيل أجر الليلة العظيمة.

دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان:

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ، وَاهْدِنِي فِيهِ بِبَرَاهِينِكَ الْقَاطِعَةِ السَّاطِعَةِ، وَخُذْ بِنَاصِيَتِى إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ".

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