أستراليا تعتزم تصنيف حماس وكتائب القسام "منظمة إرهابية"

تعتزم أستراليا تصنيف حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات "آراء حماس والجماعات (المتطرفة العنيفة) الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة". على حد قولها.

وأضافت أندروز: "من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال". وفق ما صرحت به.

وكانت أستراليا، قد أدرجت سابقًا كتائب القسام التابعة لحماس على قائمتها لـ "الإرهاب"، لكن التصنيف الجديد يشمل الحركة بأسرها.

وسيضع التصنيف قيودًا على تمويل حركة حماس وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عامًا.