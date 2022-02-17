الاحتلال يعتقل شاباً ويعتدي بالضرب على آخر في بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 17/2/2022، شاباً، واعتدت على آخر بالضرب المبرح، في بيت لحم، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أمير فادي خليل (20 عاما)، من مخيم عايدة جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وأضاف المصدر، ان جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على محمد عمر داود (33 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، اثناء تواجده في منطقة واد شاهين وسط بيت لحم، وتم نقله الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر الأمني، ان قوات الاحتلال داهمت منازل في منطقة واد شاهين، تعود للمواطنين، عدنان أبو خشبة، ومحمد اسعد نواورة، واخر لعائلة الخطيب، وفتشتها، إضافة الى اقتحام لقرى وبلدات ومخيمات، بيت ساحور، العزة، وبيت تعمر، وجبل هندازة، وجبل الموالح، وبيت فالوح، والعساكرة، وجناته، ورفيدة، وحرملة، ورخمه.