هجوم "إسرائيلي" يستهدف ريف دمشق الجنوبي بعدة صواريخ

أفادت وزارة الدفاع السورية باستهداف القوات الإسرائيلية محيط بلدة زاكية جنوبي دمشق بعدة صواريخ.

وقال مصدر عسكري في الوزارة إنّه حوالى الساعة ـ11 و35 دقيقة، الليلة، "نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض – أرض من منطقة الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوبي دمشق".

مصدر عسكري: حوالي الساعة 11:35 من مساء الأربعاء 16-2-2022 نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض - أرض من منطقة الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وأضاف المصدر أنّ العدوان أدى إلى وقوع "بعض الخسائر المادية".

واستُشهد جندي سوري، وأصيب 5 آخرون، جراء اعتداء إسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، استهدف مواقع عسكرية في محيط العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، في ذلك الحين، تصدّي الدفاعات لصواريخ العدوان الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي جواً برشقات من الصواريخ من ناحية جنوب شرق بيروت.

وكانت وسائط الدفاع الجوي السوري تصدّت، في 31 كانون الثاني/يناير، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت، استهدف بعض النقاط في محيط دمشق، وأسقطت بعض صواريخه.