سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 فبراير 2022، يترقب المواطنين في لبنان أسعار صرف عملتهم الوطنية، كونها تشهد انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية الرئيسية أهمها الدولار الأمريكي، لهذا تتوجه أنظار المواطنين والتجار صوب شاشات البورصة باستمرار، للاطلاع على سعر العملات في البلد، لأن التغيرات تطرأ عليها باستمرار، وفق الأحداث الجارية في المنطقة، لهذا تتوجه أنظارهم لمعرفة سعر عملتهم مقابل العملة الخضراء، كونهم يتعاملون بالأخيرة في الكثير من التعاملات سواء التجارية أو الاستثمارية.

ويطالع اللبنانيون كل صباح عن سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 فبراير 2022، فالصعود والنزول للعملات تؤثر على الناس وخاصة من يدخر الدولار الأمريكي، وكذلك من يتلقى راتبه بالليرة اللبنانية، لهذه الأسباب نشرت لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أسعار الدولار في لبنان لليوم الأربعاء، وذلك لتجنبهم البحث عبر مواقع الانترنت.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 فبراير 2022

وتعاني لبنان من أزمات سياسية منذ عام 2019، وهو ما أثر على اقتصادها الداخلي، وجعله هشا، كما أثر على سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية، إلا أن العديد من الحكومات تغيرت في هذه المدة من الزمن، لكنهم تشاركوا في أمر واحد وهو عدم وجود حل لتلك الأزمة التي لا تزال تعصف بالبلاد منذ ما يقارب من 3 سنوات، إلا أنها اشتدت خلال الأشهر الماضية.

وقفز سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بعد فترة من الهبوط المؤقت.

سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم الخميس

وصعد سعر صرف الدولار في لبنان اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 20950 ليرة، و21 ألف ليرة لكل دولار، مقابل 20.925 ألف ليرة و20.975 ألف ليرة لكل دولار.

وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قال، إن حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة، وتكوين رأس مال يساع على تخطي الأزمات التي تعصف بالبلد.