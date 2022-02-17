سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 17 فبراير 2022، تتنوع عيارات الذهب في مصر، وكل عيار له سعر خاص، فعيار 18 يختلف عن عيار 21، و24، إلا أن الذهب عيار 24 يعد خالصا ويأتي بنظام سبائك، لهذا يبحث المصريون عن سعر عيارات الذهب المختلفة في بلدهم، فهي تهم فئات عديدة منهم، وخاصة من يدخرون أموالهم بالمعدن الأصفر، وأصحاب محال الذهب، والمقبلون على الزواج، ومن يريد البيع أو شهر الملاذ الآمن في جمهورية مصر العربية.

وتتوجه أنظار فئات كبيرة من المواطنين صوب البورصة المصرية المحلية، للإطلاع على سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 17 فبراير 2022، بالدولار الأمريكي والجنيه المصري، لهذه الأسباب المهمة تسعى وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى نشر أسعار الذهب في مصر لمتابعيه في جمهورية مصر العربية، لأهميته في حياتهم اليومية.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2022

وقفزت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، رغم تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم 938.2 جنيه (59.61 دولار).

سعر الذهب عيار في مصر اليوم الخميس

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس (الأكثر تداولًا بالأسواق)، خلال التعاملات في الأسواق المحلية، 820.94 جنيه (52.16 دولار).

سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الخميس

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، خلال تداولات اليوم الخميس المحلية، عند نحو 703.66 جنيه (44.71 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال تعاملات اليوم، نحو 29178 جنيهًا (1854 دولارًا). وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 6568 جنيها (417.31 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميًا، شهدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل تراجعًا طفيفا في متسهل جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05%، أو ما يعادل 0.90 دولارًا، لتصل إلى 1855.30 دولار للأوقية.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 547.28 جنيه (34.78 دولار)، وبلغ سعر عيار 12 نحو 467.1 جنيه (29.81 دولار)، فيما سجل عيار 9 نحو 351.82 جنيه (22.36 دولار).