أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 17 فبراير 2022، يبحث الأردنيون عن أسعار الذهب في بلدهم، كون أسعار العيارات تختلف من وقت لآخر، وفق ما يقتضيه السوق والبورصة العالمية، فالعديد من الفئات في حاجة إلى الاطلاع بشكل يومي على أسعار الذهب لأنها تهمهم في حياتهم، وخاصة أصحاب محال بيع وشراء المعدن الأصفر، والمقبلون على الزواج، والعروس المخطوبة، لكي تشتري عند تجهيزها.

وتختلف أسعار الذهب حسب العيار، لهذا يبحث المواطنين الأردنيين عن أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 17 فبراير 2022، وسعر كل جرام من الذهب وفق الأسواق المحلية، فهم بحاجة إلى الاطلاع عليها بشكل يومي، كونها تشهد ارتفاعا وانخفاضا حسب البورصة العالمية، لهذه الأسباب تعمل وكالة "فلسطين اليوم" على نشر سعر الذهب في الأردن بشكل يومي.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 17 فبراير 2022

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في الأردن، اليوم الخميس، تزامنًا مع صعود سعر الذهب الفوري في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الأردن

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 42.27 دينار (59.61 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 36.98 دينار (52.16 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 عند فتح تعاملات اليوم الخميس في الأردن، إلى نحو 31.7 دينار (44.71 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الأردن، فقد هبط سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 24.66 دينار (34.78 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في الأردن، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، هبوطا، إلى نحو 1315 دينارًا (1854 دولارًا).