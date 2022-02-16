مصرع أكثر من 58 شخصًا بفعل الأمطار الغزيرة في البرازيل

لقي 58 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر هطول أمطار غزيرة على مدينة بتروبوليس الواقعة في منطقة جبلية بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، بينما تقول فرق الإنقاذ: إن هناك المزيد من المفقودين.

وغمرت السيول شوارع المدينة، في حين أسفرت الانهيارات الأرضية أيضًا عن وفيات بعد أن تجاوزت كمية الأمطار يوم الثلاثاء التوقعات لشهر شباط بأكمله.

وتعرض ما يصل إلى 80 منزلا للانهيارات الأرضية في "مورو دا أوفيسينا"، أحد أكثر الأماكن خطورة في الوقت الحالي، وفقًا للسلطات التي تتوقع ارتفاع عدد القتلى. ويعمل في الموقع عدد من فرق الإطفاء والدفاع المدني المحلية.

وقال حاكم ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو للصحفيين في الموقع "الوضع يشبه ساحة حرب تقريبا... سيارات معلقة على أعمدة وسيارات مقلوبة والكثير من الوحل والمياه".

وأعلن مجلس المدينة الحداد ثلاثة أيام، وتم نقل النازحين إلى المدارس وأماكن إيواء أخرى، في حين اضطر ما يزيد على 300 من السكان إلى مغادرة منازلهم. بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".