أطول مدة في العالم.. أستراليا تحتجز المهاجرين لأراضيها 689 يوماً

يمضي المهاجرون 689 يوماً بالمتوسط في مراكز الاحتجاز في أستراليا، وهي تعد المدة الأطول في العالم.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، إلى "إنهاء السياسة القاسية وغير القانونية" بحق المهاجرين في أستراليا، مبينةً أن متوسط ​​مدة الاحتجاز بأستراليا، أطول بكثير من دول مثل: أمريكا وكندا، إذ يبلغ 55 يوماً و14 يوماً على التوالي.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات الأسترالية احتجزت 117 شخصاً لمدة 5 سنوات أو أكثر، وقضى 8 أشخاص أكثر من 10 سنوات رهن الاحتجاز، مشيرةً إلى أن البدائل المجتمعية للاحتجاز اُستخدمت بنجاح في بلدان في جميع أنحاء أوروبا.

وأكدت المنظمة، أن هذه البدائل ليست أكثر إنسانية من الاحتجاز فحسب، بل أثبتت فعاليتها في تحقيق أهداف إنفاذ قوانين الهجرة بتكلفة أقل.

وقالت مديرة "هيومن رايتس ووتش" في أستراليا إيلين بيرسون: "العالم تعرف على مقاربة أستراليا القاسية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء خلال مواجهة نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش مع نظام احتجاز المهاجرين".

وشددت على أن احتجاز الأشخاص فقط بسبب وضعهم كمهاجرين ضار ومكلف، وغير فعال لردع الهجرة، مطالبةً الحكومة الأسترالية بـ "الكف عن معاقبة أولئك الذين فروا من العنف وغيره من أشكال الظلم وتقديم بدائل للاحتجاز".