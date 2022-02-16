سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 17 فبراير 2022، يواصل المواطنين في سوريا البحث عن سعر العملة الأمريكية الدولار مقابل الليرة السورية، وذلك لأنها تتغير باستمرار، مثلها مثل أي عملة حول العالم، فإنها لا تلقى ثباتا دائما، وكل ذلك يتعلق بالأحدث السياسية والاقتصادية في البلاد، لهذا يلجأ السوريون مطلع كل صباح للبحث عن سعر صرف الدولار والعملات الرئيسية الأساسية مقابل عملتهم الوطنية، وخاصة أنهم يعانون من أزمة سياسية واقتصادية منذ نحو عقد من الزمن.

وعلى الرغم من أن السوريين يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة، إلا أن فئات كثير منهم تبحث عن سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 17 فبراير 2022، وخاصة التجار والمستثمرين، ومن يتلقى راتبه بالدولار الأمريكي، وكذلك من يتلقى راتبه بالعملة الوطنية السورية، وهو ما تنشره لكم وباستمرار وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عبر موقعها لتضعكم في صورة الأسعار أولا بأول.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 17 فبراير 2022

وتعاني سوريا من أوضاعا اقتصادية وسياسية وحرب أهلية منذ ما يقارب من 10 سنوات، أدت إلى مقتل وإصابة وتهجير الملايين من السوريين، كما هدمت مئات الآلاف من المنازل وغالبا فوق ساكنيها، وشردت الملايين ليجدوا أنفسهم في أماكن اللجوء في بعض الدول العربية والأجنبية، كما خلفت ملايين المواطنين تحت خط الفقر.

وكان البرلمان قد اعتمد نهاية 2021 موازنة العام الجاري بنحو 13.3 تريليون ليرة، أي ما يعادل قرابة 5.3 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدّد عند 2512 ليرة مقابل الدولار.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس

وصعد سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 17 فبراير 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى مستوى 3600 ليرة للشراء، و3635 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وبلغ سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 4085 ليرة للشراء، و4129 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم الخميس، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، 4861 ليرة للشراء، و4918 ليرة للبيع.