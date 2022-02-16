لأول مرة في تاريخها... الجزائر تقر صرف 100 دولار للعاطلين عن العمل

أقرَّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس الثلاثاء، بدء صرف إعانة بطالة بنحو 100 دولار، اعتبارا من مارس المقبل.

وجاءت تصريحات تبون، خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي؛ لتكون المرة الأولى التي تشهدها البلاد.

وأوضح الرئيس الجزائري، أن منحة العاطلين يستفيد منها حاملو الشهادات المتخرجون من الجامعات ومراكز التدريب، المسجلين لدى وكالة التشغيل الحكومية.

ولفت، إلى أن منحة العاطلين عن العمل ستشمل أيضا موظفي العقود المؤقتة، فيما يعرف في الجزائر بـ "عقود الإدماج" لدى الهيئات والإدارات الحكومية.

وحسب تبون، ووفق تبون، تقدر منحة البطالة بـ 13 ألف دينار جزائري أي ما يُعادل 100 دولار أمريكي، ويتجاوز عدد المسجلين لدى وكالة التشغيل الحكومية 620 ألفا، إضافة إلى نحو 180 ألفا من موظفي العقود المؤقتة.

وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل حصر طلبات العمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وعرض الوظائف المتاحة على العاطلين.

وأشار تبون إلى أن المستفيدين من منحة العاطلين ستشملهم تغطية التأمين الصحي أيضا، من خلال "بطاقة الشفاء "؛ للحصول على الأدوية مجانا.

وشدد على أن الاستفادة من منحة البطالة سيرافقها نظام رقمي لمراقبة عمليات التحايل المحتملة، وستصرف المنحة على شكل راتب شهري، وتنتهي بمجرد حصول العاطل عن العمل على وظيفة دائمة.

وحسب أحدث بيانات حكومية جزائرية صدرت في مارس 2021، فإن نسبة البطالة بلغت نحو 12%، وترتفع بين الشباب لتتجاوز 20%.