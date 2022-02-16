"التربية والتعليم" تستنكر إخطار الاحتلال بهدم مدرسة رأس التين شرق رام الله

أدانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية واستهداف المدارس الواقعة في المناطق المصنفة "ج".

وعبرت الوزارة في بيان صدر عنها، عن استنكارها الشديد إزاء تلقي مدرسة رأس التين الأساسية شرق رام الله، والتابعة لمديرية تربية بيرزيت إخطاراً بالهدم.

ودعت، جميع المؤسسات الدولية والحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات المتواصلة، والعمل على توفير والحماية لأطفال فلسطين، والقطاع التعليمي، وفضح هذه الممارسات بشتى الطرق والوسائل.

وأخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، بهدم مدرسة "راس التين" الأساسية الواقعة في تجمّع "راس التين" البدوي شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، خلال 14 يومًا.

يذكر أن هذه المدرسة تقدم التعليم لـ 44 طالبًا وطالبة من التجمعات البدوية المحيطة.