الاحتلال يعرقل إنشاء نظام صرف صحي في بيت لحم

أوضح رئيس سلطة المياه في فلسطين مازن غنيم ، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال لا يدخر جهداً لوضع العراقيل التي تمنع إنشاء نظام صرف صحي دائم؛ لخدمة الجزء الشرقي من ريف بيت لحم.

وأكد "غنيم"، خلال لقائه، بمحافظ بيت لحم كامل حميد، أنهم يعملون على تشكيل لجنة للعمل بشكل عاجل؛ لوضع الحلول الفنية المؤقتة؛ للتخفيف من الآثار والمخاطر البيئية، والصحية الناتجة عن تدفق المياه العادمة لقرى الريف الشرقي بالمحافظة.

ونوه، إلى أن العراقيل التي يضعها الاحتلال في وجه تنفيذ الخطط الفنية الاستراتيجية الجاهزة؛ لإنشاء أنظمة معالجة الصرف الصحي في مختلف التجمعات السكانية لبيت لحم، بما فيها إنشاء محطة معالجة المياه العادمة، والخط الناقل، تحول دون تنفيذ هذه المخططات، الأمر الذي يؤثر على البيئة، ويضر بالتجمعات الإنسانية.

يشار إلى أن هذا السلوك الذي يعمد إليه الاحتلال في "تقذير البيئة "، يأتي في ظل مؤتمرات وندوات تنظِّر إلى أهمية جعل البيئة من الهموم المشتركة العالمية؛ ما يؤسس لحفظ الإنسان، وتأمين حلول مستدامة لهذ المشكلة.