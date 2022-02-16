علاجات بيتية تُشعرك بالتحسن عند إصابتك بالبرد.. !

رغم محدودية نجاعة علاجات البرد، إلا أنه يوجد بعض منها قد يساعد في تخفيف الأعراض وتقي من التدهور الشديد، وفي إطار ذلك يعمد فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية " إلى إمدادكم ببعض العلاجات الشائعة لنزلة البرد والمعلومات المعروفة عنها.

بعض العلاجات الناجعة لنزلات البرد

من المتوقع أن تستمر فترة مرضك عند إصابتك بالبرد أسبوعًا أو أسبوعين. ولا يعني هذا أنك مضطر للتسليم بهذا الأمر. ربما تُشعرك العلاجات التالية بالتحسن:

يوصي العديد من الأطباء ببعض النصائح التي يُمكن أن تعتبر بيتية؛ نظراً لتوافرها بشكل كامل، في متناول الأيدي في كل وقت، وكل مكان، حتى في البيوت ومنازل الرعاية:

تناوُل الماء والسوائل باستمرار. يساعد الماء أو العصير أو الحساء المُصفى أو مزيج الليمون والعسل بالماء الدافئ في تخفيف الاحتقان والوقاية من الجفاف. تجنب أيضًا تناول الكحوليات والقهوة والمشروبات الغازية المحتوية على الكافيين التي يمكن أن تسبب المزيد من الجفاف.

الراحة. يحتاج جسمك إلى التعافي.

تلطيف التهاب الحلق. يمكن أن تساعد الغرغرة بالمياه المالحة - بمقدار رُبع إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح مذابة في كوب سعة 8 أوقيات (230 مل) من الماء الدافئ - في تخفيف التهاب الحلق أو حشرجته مؤقتًا. قد لا يستطيع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام التغرغر جيدًا.

ويمكنك أيضًا تجربة رقائق الثلج أو بخاخات التهاب الحلق أو أقراص الاستحلاب أو الحلوى الصلبة. توخّ الحذر عند إعطاء أقراص الاستحلاب أو الحلوى الصلبة للأطفال لأنها يمكن أن تصيبهم بالاختناق. لا تعط الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام أقراص استحلاب أو حلوى صلبة.

القضاء على انسداد الأنف. يمكن للبخاخات وقطرة الأنف المحتوية على محلول ملحي المتاحة دون وصفة طبية أن تفيد في التخلص من انسداد الأنف واحتقانه.

وبالنسبة إلى الأطفال، يوصي الخبراء بوضع عدة قطرات من المحلول الملحي في إحدى فتحتي الأنف، ثم شفط تلك الفتحة باستخدام محقنة شفط كروية. وللقيام بذلك، اضغط على الكرة، ثم أدخل طرف المحقنة برفق في فتحة الأنف مسافة من رُبع إلى نصف بوصة (حوالي 6 إلى 12 ملليمتر) ثم اترك الكرة ببطء. يمكن استخدام بخاخات الأنف المحتوية على محلول ملحي مع الأطفال الأكبر سنًا.

احتساء السوائل الدافئة. من علاجات البرد المعروفة في العديد من الثقافات تناوُل سوائل دافئة مثل حساء الدجاج، أو الشاي أو عصير التفاح الدافئ، وقد تساعد في تخفيف حدة الأعراض وربما تُخفف الاحتقان عن طريق زيادة تدفق المخاط.

استخدام العسل. قد يساعد العسل البالغين والأطفال الأكبر من عام واحد في مقاومة السعال. جربه في الشاي الساخن.

ترطيب الهواء قد يضيف استخدام جهاز تبخير الرذاذ البارد أو جهاز الترطيب مزيدًا من الرطوبة إلى هواء المنزل، ما من شأنه المساعدة في تخفيف الاحتقان. نظّف وحدة الترطيب وغيّر مياهها يوميًا طبقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

ومن المتفق عليه بين الخبراء أن تلك الأدوية لا يجوز إعطاؤها للأطفال الأصغر سنًا. وربما يؤدي فرط استخدام هذه الأدوية وإساءة استخدامها إلى أضرار خطيرة؛ لذا استشر طبيب طفلك قبل إعطائه أي أدوية.

لا تتناول الأدوية إلا وفق تعليمات الطبيب. فبعض علاجات البرد يحتوي على عدة مكونات فعالة مثل احتوائها على مزيل احتقان ومعه مسكّن، ولذلك يجب قراءة ملصقات أدوية البرد التي تتناولها للتأكد من عدم تناولك أيًا منها بإفراط.