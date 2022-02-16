"وفد الجهاد" يزور عوائل شهداء وأسرى في طولكرم

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، بزيارة عدد من عوائل الشهداء والأسرى، في بلدة صيدا قضاء طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وضم الوفد عدداً من القادة والمحررين والشخصيات الاعتبارية، وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في طولكرم.

وزار الوفد منزل عائلة الشهيد شفيق عوني عبد الغني، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لاستشهاد الشهيد أنور عبد الغني، حيث قام الوفد بتكريم زوجة الشهيد شفيق، الأخت عطاف عبد الغني بمناسبة إتمامها حفظ القرآن الكريم.

وأكد الشيخ خضر عدنان أن زيارة عوائل الشهداء في صيدا، تخليدا لذكرى شهداء قادة عظماء، طالما نكست أعمالهم وبطولاتهم هذا الاحتلال الغاصب.

وقال عدنان، إن هذه الزيارة تأتي في ظلال الذكرى السنوية للشهيد أنور عبد الغني، وفي منزل الشهيد شفيق عبد الغني، تكريما لزوجته الأخت "أم فؤاد" لحفظها القران الكريم.

وبعث عدنان تحياته لأهالي بلدة صيدا في ذكرى الشهداء القادة، وتمنى الحرية لأسرى طولكرم الأسيرين جاسر رداد، وباسل مخلوف بعد دخولهم العام الـ21 في معتقلات الاحتلال.

في سياق منفصل، زار الوفد عائلتي الأسيرين جاسر عفيف رداد، وباسل عاصف مخلوف، بمناسبة دخولهم العام الـ21 من الاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني، حيث كانا قد تعرضا للاعتقال بتاريخ 15/02/2002م.

من جهتها، رحبت عوائل الشهداء والأسرى بزيارة وفد حركة الجهاد، وأثنت على جهودهم المبذولة في دعم وصمود أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد وفد الحركة، أن هذه الزيارات تأتي من باب الوفاء لدماء الشهداء، وتخليداً لسيرتهم الجهادية في ذاكرة الأمة، وتعزيزاً لصمود الأسرى وذويهم على ما قدموه في سبيل الإسلام وفلسطين.