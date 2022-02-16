بث مباشر مباراة انتر ميلان وليفربول بدوري أبطال أوروبا اليوم

مباراة انتر ميلان وليفربول بدوري أبطال أوروبا اليوم، ينتظر عشاق كرم القدم حول العالم بدء صافرة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد انتر ميلان الإيطالي، والتي من المقرر أن تقام على ملعب سان سيرو معقل الفريق الإيطالي، في لقاء سيكون مليء بالإثار والمتعة لمحبي كرة القدم الأوروبية، فيما يسعى الفريقان لتحقيق الانتصار في مرحلة الذهاب، ويضعوا القدم الأولى في التأهل للمرحلة المقبلة، ولكي تسهل عليهم مرحلة الإياب بعد نحو 3 أسابيع من الآن.

ويهتم متابعو كرة القدم العالمية بمشاهدة مباراة انتر ميلان وليفربول بدوري أبطال أوروبا اليوم، لما فيها من متعة وإثارة بين فريقين كبيرين على المستوي الأوروبي، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط لمشاهدة الموقعة القوية دون تقطع، وبجودة عالية جدا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين.

مباراة انتر ميلان وليفربول بدوري أبطال أوروبا اليوم

ويحتل ليفربول صدارة مجموعته، بينما يحتل انتر ميلان وصافة مجموعته، وهو ما أدى إلى المواجهة بين الفريقين، كون النظام المعمول به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا، في دور ال 16 عشر لدوري أبطال أوروبا، بأن المتصدر يواجه الوصيف من المجموعات الأخرى.

التشكيلة الرسمية لليفربول وانتر ميلان

وسيبدأ سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجه "الريدز": "هاندانوفيتش، سكرينيار، دي فري، باستوني، دومفريس، فيدال، بروزوفيتش، كالهانوغولو، بيريسيتش، دجيكو ولاوتارو".

فيما اختار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة مضيفه الإيطالي: "أليسون، أرنولد ترينت، كوناتي، فان ديك، روبرتسون، فابينيو، تياغو، إيليوت، ماني، صلاح وجوتا".

وستقام مباراة الإياب بين الفريقان في مدينة ليفربول الإنجليزية في الثامن من مارس المقبل 2022، ومن المعروف أن مدرب ليفربول سيباشر في الهجوم على مرمى انتر ميلان، كون أسلوبه يتسم بالطابع الهجومي ويس الدفاعي، فهو لديه نجوما قادرون على تهديد حارس الانتر بكل لحظة، إلا أن لاعبي انتر ميلان لن يستسلموا لهجمات الفريق الأحمر.

بث مباشر لمشاهدة مباراة انتر ميلان وليفربول بدوري أبطال أوروبا