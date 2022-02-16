كورة لايف الآن.. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وانتر ميلان اليوم 16-2-2022 على يلا شوت || شاهدة مباراة ميلان وليفربول في ابطال أوروبا على beIN SPORTS

بث مباشر مباراة ليفربول وانتر ميلان على موقع يلا شوت وقنوات بي ان سبورت 1 الرياضية اليوم الأربعاء الموافق 16-2-2022 وبدأت الجماهير العربية والأوروبية في الاستعداد من أجل مشاهدة مباراة انتر ميلان الإيطالي أمام ليفربول الإنجليزي التي تأتي ضمن مباريات الذهاب في منافسة الثمن النهائي ضمن مباريات دوري أوروبا 2022 ، ويتحمس اللاعبون من كلا الفريقين في تحقيق الانتصار الكبير خاصة ان فريق باريس سان جيرمان قد تغلب على فريق ريال مدريد بهدف دون مقابل في الدقيقة 93 الأخيرة ، وأن انتر ميلان وليفربول يمتلك خط هجوم يعد الأقوى في إيطاليا وإنجلترا، وبحسب تقارير إخبارية رياضية فإنه من المتوقع أن يتواجد صلاح في التشكيلة الأساسية لـ"الريدز"، حيث سيلعب الفريقين العريقين على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر في المملكة العربية السعودية ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم تفاصيل مباراة ليفربول وانتر ميلان بث مباشر إلى جانب التشكيلة المتوقعة .

واهتم فريق الموقع الالكتروني في وضع رابط بث مباشر مباراة ليفربول أمام انتر ميلان اليوم على بي أن سبورت الرياضية الأولى ، ونشير لكم إلى أنه على المستوى الدفاعي فإن ليفربول يعد ثاني أقوى خط دفاع بالمسابقة حيث تلقت شباكه 19 هدفا ، وهذه الأرقام يدفع الفريق الليفر إلى خوض مباراة الليلة بكل قوة ، إذ يراهن ليفربول على نجمه المصري وهدافه الأول المصري محمد صلاح من أجل اختراق الدفاعات القوية المرتقبة لفريق الإنتر. في حين ، وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نعد لها يوميًا في نشر جميع دوريات تدريب جدول دوري ابطال أوروبا 2022 ، وعن التفاصيل الكاملة فهي التالي:

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وحول موعد مباراة ليفربول وانتر ميلان بث مباشر ، ومن المقرر ان تنطلق المباراة في ثمن النهائي في دوري ابطال أوروبا 2021 – 2022 ، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي في أرض ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

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ولقد وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لنادي ليفربول أمام إنتر ميلان في دوري ابطال أوروبا 2022 ، وهم: في حراسة المرمى: أليسون بيكر. وفي خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، روبرتسون. وفي خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا. وفي خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني.

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التشكيلة المتوقعة لفريق إنتر ميلان الإيطالي الذي سيلعب بها أمام الليفر وتضم التالي: في حراسة المرمى: هاندانوفيتش. وفي خط الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستوني، دومفريس. وفي خط الوسط: فيدال، بروزوفيتش، تشالهانوجلو، بيريسيتش. وفي خط الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

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كما وضع لكم الفريق تردد بي إن سبورت بريميوم 1 لمشاهدة مباراة ليفربول وإنتر ميلان بث مباشر وهو التالي:

على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚ ، وفيما يلي التردد التالي beIN SPORTS PREMIUM 1 :

التردد : 12604 القطبية : أفقي معدل الترميز : 27500 معامل تصحيح الخطأ : 3/2 إشارة ارسال البث : DVB-S2 ، معدّل تردد الموجة : 8PSK ، الجودة : hd.

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وفي نهاية المقالة قد حرصنا على وضع أسماء حكام والمعلق على مباراة ليفربول ضد انتر ميلان في الدور 16 من دوري ابطال أوروبا 2022 ، وهو على النحو التالي: هم الحكم: سيمون مارسينياك، ومساعد حكم: باويل سوكولنيكي، ومساعد حكم: توماس ليستكيفيس ، حكم رابع: بافيل راكزوفسكي، حكم فار: توماس كويتوسكي، مساعد فار: بارتوش فرانكينسكي ، وفيما يلي تشكيلة فريق ليفربول وميلان . وعن اسم المعلق الرياضي فهو عصام الشوالي .