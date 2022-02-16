الدجاج في ارتفاعاً بغزة... ومربو الدجاج: لا خطوط حمراء

تشهد أسواق الدجاج في قطاع غزة، ارتفاعا ملحوظًا على أسعار الدجاج اللاحم، إذ بلغ سعر كيلو الدجاج 12 شيكلا للمستهلك، وهو ما يعتبره المواطن الغزي فوق طاقته، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يُعاني منها بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو 16 عاما.

رئيس نقابة أصحاب ومربي الدواجن والإنتاج الحيواني مروان الحلو، استبعد أن تنخفض أسعار الدجاج في الأسواق خلال الفترة المقبلة، قائلا: "لا خطوط حمراء على الدجاج اللاحم الطازج، طالما وزارة الزراعة لا تحمي المربين، الذين يُعانون خسائر فادحة، بفعل الانخفاض الذي طرأ عليها الفترات الماضية".

وبيّن الحلو في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن تكلفة سعر كيلو الدجاج على المزارع تصل لنحو 9.5 شيكل، بسبب ارتفاع سعر طن العلف إلى نحو 2900 شيكلا، وسعر الصوص بعمر اليوم يصل لـ 4 شواكل.

وأكد أن مربي الدجاج مدينون لشركات توريد الأعلاف والصيصان بنحو 180 مليون شيكل، والعشرات منهم موقوفين لدى الأجهزة الشرطية، وملاحقين للقضاء، على خلفية الذمم المالية؛ بسبب عدم قدرتهم على سداد المستحقات.

يذكر أن قطاع غزة يستهلك نحو 2 مليون دجاجة ونصف، أي بمعدل من 80-100 ألف دجاجة يوميا، إلا أن كمية الاستهلاك تزيد في شهر رمضان المبارك، إذ تصل ما يقارب من 3 ملايين دجاجة.