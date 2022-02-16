"إسرائيل" تُقر أمراً جديداً بشأن علاقاتها مع مصر!

أقرت "دولة " الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أمراً جديداً بشأن علاقاتها مع دولة مصر، فيما يتعلق بملف الغاز، وإمداده إلى الأخيرة عبر طريق الأردن.

وبحسب وكالة "رويترز "، فقد قررت ما تُسمى وزارة الطاقة "الإسرائيلية"، ضح المزيد من إمدادات الغاز إلى مصر عن طريق الأردن، وذلك في نهاية الشهر الحالي.

وبحسب الوكالة، فإن "الطاقة الإسرائيلية " قالت: " إنّ المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي ستضخ إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن بنهاية فبراير/ شباط"، لافتةً إلى أنّه تمت الموافقة على المسار الجديد؛ بسبب زيادة الطلب في مصر _التي تنتج الغاز بنفسها_ لكنها لا تزال بحاجة لواردات من حقل غاز "ليفياثان البحري الإسرائيلي ".



وأوضحت، أنّه " ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022، مُشيرةً إلى أنّه من المحتمل أنّ تزيد الكمية إلى أربعة مليارات متر مكعب في الأعوام المقبل ".

ويبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في مصر أكثر من 6.8 مليارات قدم مكعب، وقال وزير البترول طارق الملا، في وقت سابق: "إنه يتم تم إمداد جميع القطاعات بنسبة 100%، وتغطية كامل احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى أن متوسط الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ ما يزيد على 6 مليارات قدم مكعب يوميا ."