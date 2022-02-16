أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 17 فبراير 2022، يهتم الجزائريون بسعر الذهب وخاصة الذين يقبلون على الزواج، ومن يريدون شراء أو بيع الذب من مدخراتهم، وكذلك أصحاب محال بيع وشراء الذهب في البلاد، وتختلف أسعار عيارات الذهب عن بعضها، فسعر الجرام من عيار 21 يختلف عن سعر الذهب من عيار 18 أو عيار 24، الذي يعد ذهبا خالصة- سبيكة-، لهذا يهتم المواطنون في الجزائر بالاطلاع على الأسعار بشكل يومي.

وتشهد أسعار الذهب ارتفاعا عالميا بفعل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يدفع المواطنين الجزائريين بالبحث عن أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 17 فبراير 2022، وهوما تنشره وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، بشكل يومي عبر موقعها الإلكتروني، لوضع متابعيها في صورة كل جديد يطرأ على هذا الوضع.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 17 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة مع احتفاظ المعدن الأصفر بجاذبيته كوسيلة للتحوط من التضخم قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر

وصعدت أسعار الذهب اليوم في الجزائر، اليوم الخميس، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا، إذ زاد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 8.404ألف دينار (59.51 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى نحو 7.331 ألف دينار (52.08 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، مساء تداولات اليوم، نحو 6.284 ألف دينار (44.64 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الجزائر

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال التعاملات المسائية إلى نحو 260.555 ألف دينار (1851 دولارًا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر إلى نحو 58.647 ألف دينار (419.42 دولار).