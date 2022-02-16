قوات الاحتلال تُخطر بهدم مدرسة شرق رام الله

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، بهدم مدرسة "راس التين" الأساسية الواقعة في تجمّع "راس التين" البدوي شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، خلال 14 يومًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال علّقت إخطار الهدم على أبواب المدرسة، رغم عدم وجود قرار من المحكمة بالهدم، مضيفة أن محامين يتابعون القضية من أجل منع هدم المدرسة.

يذكر، أن المدرسة مبنية في منطقة القبون على أراضي قرى كفر مالك والمغير وخربة أبو فلاح شرق رام الله، ويدرس فيها 50 طالبًا وطالبة من الصف الأول حتى السادس الأساسي، من عشيرة الكعابنة وأبو الكباش، وبنيت مع بداية العام الدراسي الحالي، قبل أن يخطر الاحتلال بوقف توسعتها وهدمها.

ومدرسة "راس التين" من ضمن مدارس التحدي التي أقامتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والتي بلغت لغاية الآن 18 مدرسة تحدٍّ في مناطق "ج" بالضفة الغربية المحتلة، التي يمنع الاحتلال البناء فيها، ويحاول المواطنون البقاء في أرضهم لمواجهة سياسة الاحتلال والتمدد الاستيطاني.