فيتامين قد يمنحك عمراً أطول بدون أمراض

لا يوجد ما يضمن عمراً أطول لأي إنسان على كوكب الأرض، ولكن هناك بعض النصائح والخطوات التي يمكن القيام بها لضمان أطول فترة ممكنة بدون المعاناة من الأمراض.

ويمكن أن يساعد الحفاظ على حياة اجتماعية نشطة والحصول على بعض ضوء الشمس المفيد والالتزام بجدول نوم مناسب للجسم على إطالة السنوات التي يعيشها الإنسان بدون أمراض أو آلام، كما يمكن أن يظل نشطًا وبحالة معنوية منتعشة.

يمكن للأطعمة التي يتم تناولها أن تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا، حيث تعمل بعض الأطعمة على زيادة متوسط العمر المتوقع بدون أمراض والبعض الآخر يمكن أن يكون له تأثير سلبي. أثبتت نتائج بحث علمي جديد أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين A يمكن أن تحقق هذه الغايات.

المستقلبات ومضادات الأكسدة

في الدراسة، التي نُشرت في دورية BioMed Research International، أجرى الباحثون مقارنات حول نسب وتأثير مجموعة من المستقلبات المنتشرة المختلفة (نواتج التفاعلات في عملية التمثيل الغذائي) ومضادات الأكسدة (الجزيئات التي تقاوم الجذور الحرة التي قد تكون ضارة)، مع الحالة الصحية على المدى الطويل للمشاركين في الدراسة.

بينما لم يجد الباحثون أي صلة بين فيتامين C وفيتامين E أو حفنة من الآخرين فيما يتعلق بمتوسط العمر المتوقع، اكتشفوا أنه كلما زاد تركيز فيتامين A على مدى فترة طويلة من الزمن، زاد احتمال أن يعيش الناس لفترة أطول بدون أمراض، كما أن الارتباط سببيًا، مما يعني أنه كان للفيتامين تأثير فعلي على طول العمر دون الإصابة بأمراض أو متاعب صحية مزمنة.

غير قابلة للتعميم ولكن

ولكن اختصاصية التغذية نيكول داندريا، مؤلفة كتاب Fiber Effect، والذي تنصح فيه بأنه ينبغي التوقف عن حساب السعرات الحرارية والبدء في حساب الألياف من أجل صحة أفضل، حذرت قائلة: إن نتائج الدراسة ربما لا تكون قابلة للتعميم لأن جميع المشاركين من أصل أوربي.

كما أشارت داندريا إلى أن الباحثين لم يميزوا بين ما إذا كان المشاركون يتلقون فيتامين A من خلال المكملات الغذائية أو من خلال الأطعمة التي تناولوها. على هذا النحو، ترجح داندريا بشكل عام الالتزام بنظام غذائي من الأطعمة الغنية بالفيتامينات - مما يعني أنه لا توجد حاجة بالضرورة إلى إضافة مكمل جديد إلى ما يتناوله يوميًا.

مصادر طبيعية لفيتامين A

وتوضح داندريا أن معرفة نتائج تلك الدراسة لا تعني بالضرورة أنه يجب تناول "مكملات فيتامين A" إنما أعربت عن اعتقادها بأنه من المهم الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين A، بخاصة الفواكه والخضروات، التي تعد في الوقت نفسه مصادر جيدة للكاروتينات، مثل الخضروات الورقية والفلفل والجزر والبطاطا الحلوة. كما تشمل قائمة الأطعمة الغنية بفيتامين A السبانخ والقرع العسلي والكرنب الأخضر والكبدة والحليب كامل الدسم والكانتيلوب.