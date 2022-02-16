ما هو حلف "الناتو" ومن الدول المنتسبة له وشروط الانضمام إليه؟

يمثل حلف شمال الأطلسي "الناتو" أضخم تحالف عسكري في العالم يضم 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1949.

ففي الـ 4 من أبريل/ نيسان 1949، وقعت 12 دولة على معاهدة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي عرفت بـ "معاهدة واشنطن"، وضمت:

الولايات المتحدة الأمريكية.

المملكة المتحدة.

البرتغال.

النرويج.

هولندا.

لوكسمبرغ.

إيطاليا.

أيسلندا.

فرنسا.

الدنمارك.

كندا.

بلجيكا.

وبعد تأسيسه بـ 3 سنوات بدأت دول أخرى في الانضمام إلى الحلف في خمسينيات القرن الماضي وهي:

اليونان عام 1952.

تركيا عام 1952.

ألمانيا عام 1955.

ولم تنضم أي دول للحلف خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

إسبانيا انضمت للحلف عام 1982.

وفي عام 1999 انضمت 3 دول للحلف هي:

التشيك.

هنغاريا (المجر).

بولندا.

في عام 2004 شهد الحلف انضمام 7 دول هي:

بلغاريا.

إستونيا.

لاتفيا.

ليتوانيا.

رومانيا.

سلوفاكيا.

سلوفينيا.

في عام 2009 انضمت دولتان جديدتان إلى حلف "الناتو" هما:

ألبانيا.

كرواتيا.

في عام 2017 انضمت دولة أخرى للحلف هي:

الجبل الأسود.

العضو رقم 30 في حلف "الناتو" انضم في 2020 وهو:

مقدونيا الشمالية.

ما هي شروط الانضمام للحلف؟

يقول تقرير للموقع الرسمي للحلف إن عضوية "الناتو" مفتوحة لأي دولة أوروبية ليست عضوا فيه بشرط تطبيقها مبادئ تأسيس الحلف فيما يتعلق بكفاءة جيشها، وحجم الانفاق الدفاعي السنوي.

ويقول الموقع إن الحلف يمتلك ما يطلق عليها "خطة عمل للعضوية" وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تساهم الدول الراغبة في الانضمام للحلف في تطوير قدراتها الدفاعية حتى تصل إلى المستويات المطلوبة للانضمام للحلف.

وتلتزم الدول الأعضاء في الحلف بالعمل مع بقية الأعضاء على تنفيذ المبادئ السياسية والعسكرية، وأبرزها تفعيل البند الخامس للدفاع المشترك في حال تعرض أي منها لاعتداء سواء كان ذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين أو بصورة منفردة.

ما هي أهم محطات الحلف منذ تأسيسه؟

1949 حتى 1989... تأسيس الحلف ومرحلة الحرب الباردة.

1989... سقوط جدار برلين.

1991... تطوير شراكات مع الجمهوريات السوفييتية السابقة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

2001 حتى 2003... تفعيل البند الخامس للحلف لأول مرة في تاريخه بعد هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول، واحتلال أفغانستان والعراق.