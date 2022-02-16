تحديث اضبط تردد قناة سلام الليبية Salam TV الجديد 2022 بث مباشر

تحديث اضبط تردد قناة سلام الليبية Salam TV الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية ، وقد عكف الملايين من الأشخاص في ليبيا وخارجها في البحث عبر المنافذ بالأنترنت بشان ضبط تردد قناة سلام الليبية لمشاهدة جميع البرامج ونشرات الاخبار التي تبثها القناة الحائزة على اعجاب المتابعين ، فريق فلسطين اليوم قرر وضع الإشارة في هذه المقالة.

ونتيجة للبحث الكبير حول تردد قناة سلام الليبية الجديد على النايل سات وعرب سات ، ومن المزايا التي تتمتع بها قناة Salam TV أنها تعرض محتوها الاخباري والمنوع بجودة عالية جدًا ، وبدون تشفير ، وبمجرد الانتهاء من هذه المقالة ستكون لديكم القدرة على ضبط الإشارة على شاشات التلفاز .

تردد قناة سلام الليبية الجديد 2022

القمر: النايل سات

التشفير: مفتوح

الصورة: عالية الجودة

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تحديث تردد قناة سلام الفضائية الليبية هوت بيرد :

القمر الصناعي : هوت بيرد

التردد : 12692

معدل الترميز : H/27500

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان تردد قناة سلام الليبية الجديد ، ندعوكم إلى متابعة كافة المقالات المميزة التي ننشرها عبر موقعنا في نشر الترددات العالمية والمحلية والتي تهم الجمهور.

قناة سلام الليبية :

العام الماضي 2021 ، أعلنت قناة سلام الفضائية الليبية، توقيع اتفاقية تعاون وتبادل للمحتوى الاعلامي مع شبكة TRT التركية.

ويهدف التعاون بين الجانبين، إلى تبادل الأعمال الفنية ودعم الانتاج المشترك بين الشبكتين، فيما قالت القناة التي يمولها رجل الأعمال والمسؤول الليبي السابق علي الدبيبة، ويشرف عليها علي الصلابي، إنها وطبقا لهذه الاتفاقية ستَبثّ عددًا من الأعمال الدرامية التركية فضلا عن الانتاج المشترك في المستقبل.

وتضمن أعمال السينمائية والوثائقية على أن يُعرض المحتوى الليبي على شاشة القناة التركية بعد دبلجته للغات منصاتها المختلفة.

برامج قناة سلام الليبية :

أولاً: برنامج ملعب طرابلس، لتغطية الأخبار الرياضية، من الساعة 2:30 ظهرًا ومتابعة أخبار نادي الأهلي الطرابلسي

ثانيًا: برنامج، للا برنامج يأتيكم كل ثلاثاء الساعة التاسعة بالتوقيت الليبي، والإعادة الأربعاء الساعة 8 صباحًا، والاثنين الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي

ثالثًا: تث برنامج الوردة البيضاء، كل أربعاء الساعة 9 مساءًا، والإعادة الخميس الساعة 2 ظهرًا، والاثنين الساعة 11 صباحًا.