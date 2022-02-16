مباحث التموين بغزة توقف مصنعًا للحلويات عن العمل

أعلنت المباحث العامة -دائرة مباحث التموين- التابع لوزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الأربعاء، أنها أوقفت مصنعًا للحلويات عن العمل بشكل مؤقت، بالإضافة إلى إخطار 7 منشآت تجارية؛ لمخالفتها وعدم التزامها بالنظافة والشروط الصحية.

وأوضحت المباحث العامة، بأن عملية وقف مصنع الحلويات، جاءت خلال جولة ميدانية مشتركة برفقة مفتشي الصحة على المطاعم والمحلات التجارية، ومحطات تحلية المياه في المحافظة الوسطى.

وأشارت مباحث التموين، إلى أنه يتم إخطار أصحاب المنشآت المخالفة، لحين تسوية الأوضاع القانونية والصحية، مؤكدةً أنه حال تكرار المخالفة يتم إيقاف المنشأة حسب الأصول.