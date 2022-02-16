250 مستوطناً يقتحمون الأقصى والعشرات يؤدون طقوساً على باب الساهرة

اقتحم أكثر من 250 مستوطناً، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر مقدسية، أن عمليات الاقتحام جرت على دفعات في الفترتين الصباحية والمسائية للاقتحام.

وقالت المصادر، إن "المقتحمين البالغ عددهم 125 من طلاب المعاهد الدينية التوراتية، الذين أدوا طقوساً تلمودية عند المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة، كما تجولوا بشكلٍ استفزازي في الباحات، تزامناً مع نشر عناصر من القوات الخاصة المدججة بالسلاح".

كما اقتحم عشرات المستوطنين، مساء اليوم، منطقة باب الساهرة في المسجد الأٌقصى وأدوا طقوساً تلمودية في المكان.