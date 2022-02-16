السيد نصرالله: المقاومة تواصل العمل في مواجهة مشاريع الاحتلال الإسرائيلي

أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، أن المقاومة في لبنان تواصل العمل في مواجهة تهديدات، وأطماع ومشاريع الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن المقاومة التي تحمي لبنان، وتناصر الشعب الفلسطيني وعينها على القدس والمقدسات رغم كل المؤامرات والصعاب في الداخل والخارج.

وقال نصرالله، في كلمة له، خلال مهرجان ذكرى الشهداء القادة،: إن "البعض يتصور أن مستقبل المنطقة مرتبط بعنصر ثابت اسمه إسرائيل، ولا يتصورون مستقبلا للمنطقة بمعزل عن ذلك، مشيرًا إلى أن حركات المقاومة في المنطقة لديها رؤية مختلفة واقعية عن ذلك، وتعتقد أن "كيان الاحتلال مؤقت وبدأ يتراجع".

وأضاف أن المسار العام للكيان هو "مسار انحداري"، وهو ما أكده فلاسفة ومنظرين في كيان العدو.

وبيّن أن حرب تموز عام 2006 قد سقطت "اسرائيل" العظمى.