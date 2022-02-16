تحديث اضبط تردد قناة mbc في مصر الجديد على النايل سات وعرب سات 2022 hd بث مباشر

يبحث الأشخاص في دول العالم عن تردد قناة mbc في مصر الجديد على النايل سات وعرب سات 2022 hd ، قناة ام بي سي في مصر تعد الأولى بين القنوات في جمهور مصر العربية من ناحية المشاهدات والمتابعة في مشاهدة البرامج والحلقات المتنوعة بالإضافة إلى المسلسلات لا سميا المسلسلات الرمضانية 2022 ، ونشير لكم إلى أن الفضائية قد انطلقت في 9 نوفمبر 2012. وهي قناة متخصصة في عرض البرامج المصرية والفن والدراما والأفلام المصرية الحائزة على اعجاب الجمهور العربي .

فريق فلسطين اليوم حرص على وضع تردد قناة ام بي سي mbc مصر 2022 في هذه المقالة الرائعة التي يبحث عنها الجمهور المصري والعربي على مواقع الانترنت ، ولمشاهدة القناة بكل اريحية تامة وبجودة عالية يمكنكم متابعة السطور التالية :

قناة mbc مصر الجديد 2022

تعد قناة mbc مصر من أهم وأفضل القنوات التي حققت جماهيرية كبيرة خلال فترة صغيرة تمكنت فيها من إرضاء متابعيها من كافة الأعمال والجنسيات .

تهتم القناة بعرض العديد من البرامج المتنوعة منها برامج الطبخ والبرامج الدينية والرياضية وبرامج المسابقات وهذا ما جعل القناة تحظى على أعلى نسب مشاهدة.





أفلام mbc مصر 2022

وتعرض قناة ام بي سي mbc 2022 العديد من المسلسلات وهي التالي: لأعلى سعر، عشم ابليس، استاذ ورئيس قسم، الأنسة فرح، للعشق جنون، أنا شهيرة .. أنا الخائن، الهيبة ( الرد )، عائلة زيزو وغيره .

تردد قناة mbc مصر الجديد 2022

تهتم قناة mbc مصر بكافة الأعمار وجميع الجنسيات وتحرص على إرضاء متابعيها وتعرض لهم مجموعة من المسلسلات للمرة الأولى عبر شاشتها .

كما تتميز القناة بجودة الصورة ونقاء الألوان وعدم عرض اعلانات مزعجة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش وبجودة HD.

ويمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم واستقبال التردد الجديد لقناة mbc الجديد 2022 على النايل سات .

التردد: 12876.

القمر الصناعي: النايل سات .

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة MBC 4 عبر القمر الصناعي نايل سات 2022

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح المدار

11938 11470 27500 (v) عمودي 4/3 8 درجات غرب

تردد قناة MBC 4 عبر القمر الصناعي عرب سات 2022

التردد معدل الترميز القطب معدل التصحيح

27500 أفقي ( h) 6/5

تردد قناة mbc اكشن 2022

سات 11559 (V) 27500 – 5/6 SD

سات 12284 (V) 27500 – 5/6 SD

سات 12399 (V) 27500 – 3/4 HD

التردد الجديد لقناة ام بي سي بوليود 2022

يمكن مشاهدة قناة MBC Bollywood على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز:27500

تردد قناة ام بي سي mbc max 2022

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي