بالصور جماهير شعبنا تشيع جثمان شهيد رام الله المحرر البرغوثي

شيعت جماهير شعبنا الفلسطيني، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الأسير المحرر نهاد البرغوثي الذي ارتقى خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية النبي صالح شمال برام الله أمس الثلاثاء.

وانطلقت جنازة التشييع التي شهدت حضور شعبي كبير من أمام المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله إلى مسقط راس الشهيد في بلدة كفر عين حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وصولا لمقبرة المدينة ليروى جثمانه وسط حالة غضب وحزن في صفوف المشاركين في جنازة التشييع.

واستشهد الاسير المحرر البرغوثي، مساء اليوم الثلاثاء، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال "الاسرائيلي" خلال مواجهات اندلعت غرب مدينة رام الله.















