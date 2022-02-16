بث مباشر مباراة ليفربول وانتر ميلان (يلا شوت)

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:34 م
16 فبراير 2022
بث مباشر مباراة ليفربول وإنتر ميلان
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بث مباشر مباراة ليفربول وإنتر ميلان، يعود دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، ويخوض ليفربول رحلة إلى سان سيرو ضد فريق إنتر ميلان الذي وصل إلى مراحل خروج المغلوب لأول مرة منذ 10 سنوات.

فريق "فلسطين اليوم"، خصص هذه المقالة للحديث عن تفاصيل المباراة التي ستجمع العملاق الانجليزي ليفربول والعملاق الايطالي إنتر ميلان، خاصة بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الأخيرة لتشكيل المباراة المتوقع لكلا الفريقين، ومعلق مباراة المباراة وكافة التصريحات التي سبقت انطلاق المباراة ليفربول وإنتر ميلان.

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان

ويستقبل فريق إنتر ميلان نظيره ليفربول، اليوم الأربعاء، في منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

ةتقام المباراة  في ملعب «جيوزيبي مياتزا» على الساعة 00:00 بتوقيت الإمارات، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت مصر والأردن، و21:00 بتوقيت المغرب تونس والجزائر.

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بث مباشر مباراة ليفربول وإنتر ميلان

معلق مباراة ليفربول وإنتر ميلان

يعلق على المباراة، عصام الشوالي عبر قناة beIN sports 1 HD Premium.

بث مباشر مباراة ليفربول وإنتر ميلان هنـــــــــــــــــــا

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإنتر ميلان بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات شبكة «بي إن سبورت»، الناقل الحصري للبطولة، وستحتاج إلى اشتراك مدفوع لمتابعة المباريات.

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وتنقل مباراة ليفربول وإنتر ميلان بشكل حصري على قناة «بي إن سبورت بريميوم 1» على الترددات التالية:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • تردد القناة: 11013.
  • الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.
  • الجودة: HD.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

بث مباشر مباراة ليفربول وإنتر ميلان

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بث مباشر مباراة ليفربول وإنتر ميلان هنـــــــــــــــــــا

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستوني، دومفريس.

خط الوسط: فيدال، بروزوفيتش، تشالهانوجلو، بيريسيتش.

خط الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

بث مباشر مباراة ليفربول وإنتر ميلان هنـــــــــــــــــــا

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