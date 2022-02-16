داخلية غزة تعلن عن أسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس 17-2-2022

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، عن كشف أسماء للمسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الخميس الموافق 17 فبراير 2022.

وأوضحت وزارة الداخلية، بأن السفر يوم غد هي للحافلات المتبقية من الحافلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/9) هنا ، الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/7) هنا.

ودعت الداخلية، المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.