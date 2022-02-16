الاحتلال يسلم عائلة مقدسية إخطارًا بهدم منزلها

سلمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، عائلة في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، إخطاراً بهدم منزلها.

وقالت مصادر محلية :" إن طواقم بلدية الاحتلال سلمت المقدسي إيهاب الحصيني أمرًا بهدم منزله في بلدة جبل المكبر، وأمهلته 21 يومًا لتنفيذ عملية الهدم، أو أن تقوم آلياتها بهدمه، وتغرمه بتكاليف الهدم".

وأضافت: إن منزل عائلة الحصيني مقام منذ عام 2017، ومنذ ذلك الوقت وبلدية الاحتلال تلاحق العائلة، وخالفتها مرتين، في المرة الأولى بمبلغ 45 ألف شيقل، ومثلها في المرة الثانية، ودفعتها العائلة.

وصعدت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" خلال الاسابيع الماضية، من سياسة هدم منازل الفلسطينيين كأداة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية، بحجة عدم التراخيص، في محاولة لطرد سكان المدينة المقدسية وتنفيذ مخططاته ومشاريعه الاستيطانية في المدينة.