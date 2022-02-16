كاتب بحريني لـ"فلسطين اليوم": زيارة بينيت للمنامة غير مرحب بها والشعب الفلسطيني لن يركع

قال المحلل السياسي البحريني، إبراهيم المدهون، يوم الثلاثاء: إن "زيارة رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت إلى البحرين، غير مرحب بها من الشعب البحريني"، موضحًا أنه على إثر تلك الزيارة خرجت مظاهرات في البلاد، رفضًا لاستقبال حكام البحرين لبينيت.

وأضاف الكاتب البحريني، المدهون، في تصريح لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن " زيارة رئيس الاحتلال بينيت، للبحرين، تمت لأن النظام البحريني غير مرتبط بشعبه الرافض لجميع محاولات التطبيع مع العدو، والمتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته".

وأشار المحلل السياسي البحريني، إلى أن هناك تعاون بين أنظمة عربية منها خليجية مع الكيان الصهيوني لخدمة ذات الأهداف في سلب خيرات الأمة وقمع الشعوب ودعم الكيان في تعزيز السيطرة على المنطقة، مبينًا أن هذه الأنظمة من الصناعة البريطانية وتدعم بعضها البعض.

ويرى المدهون، أن الأنظمة العربية التي هرولت نحو إقامة علاقات تعاون مع العدو واستقبال البحرين لرموز الكيان الصهيوني، أنها "لن تدوم تلك الأنظمة، لأنها ليست من مصداقيات شعوبها".

وتابع: إن "زيارة نفتالي بينيت للبحرين، تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشيخ جراح بالقدس، والتي تحاول حكومة الاحتلال طرد سكانها قسرًا، لصالح إحلال المستوطنين"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني " لن يركع".

وذكر المدهون، أن "كيان الاحتلال قد تضعضع بعد عملية سيف القدس في مايو الماضي"، وأكمل أن "شعوب العالم أيقنت أن العدو لن يستقيم في احتلاله لفلسطين".

وخرجت مسيرة جماهيرية حاشدة، الليلة الماضية، في البحرين، رفضًا لزيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى المنامة، حيث أحرق المحتجون أعلامًا "إسرائيلية" و داسوا عليها.

رفع المشاركون شعارات منددة بسياسات الحكومة البحرينية، التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

ووصل بينيت، مساء يوم الاثنين الماضي، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين، في إطار تعزيز اتفاقية التطبيع بين الجانبين الموقع عليها عام 2020 في الولايات المتحدة.