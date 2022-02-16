تفاصيل اتهام ميسي لبيكيه بالخيانة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن سر تدهور علاقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، بزميله وصديقه جيرارد بيكيه، لاعب الفريق الكتالوني.



وتواجد ميسي في برشلونة الشهر الماضي، والتقى في جلسة عشاء مع الثنائي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، مما أثار الجدل حول عدم تواجد بيكيه.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي يتهم بيكيه بالخيانة، وأنه كان سببًا في رحيله عن برشلونة بعد كل تلك السنوات.



ورحل ميسي في الصيف الماضي عن برشلونة، بعد انتهاء عقده في كامب نو، وفشل النادي في التوقيع معه على عقدٍ جديد، بسبب لوائح رابطة الليجا المتعلقة بالرواتب.



وأشارت الصحيفة، إلى أن ميسي علم من داخل برشلونة، أن بيكيه قال للابورتا نصًا: "بدون ليو، سيتم حل قضية اللعب المالي النظيف"، في إشارة إلى أن خروج برشلونة من أزمة الرواتب يتطلب رحيل ميسي.



وأضافت الصحيفة، أن ميسي لم يجد نفسه حتى الآن في صفوف باريس سان جيرمان، كما أنه لم يعد اجتماعيًا مثلما كان في برشلونة، فلا يتكلم داخل غرفة ملابس باريس، ويبقى صامتًا وينظر إلى كل شيء.