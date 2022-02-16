سعر الدولار يهوي في فلسطين ظهر اليوم الأربعاء 16فبراير 2022

شهد سعر صرف الدولار الامريكي ظهر اليوم الاربعاء 16فبراير 2022 انخفاضاً كبيراً ليصل لـ3.20 شيقلاً ، بعد ارتفاع مفاجئ نهاية الاسبوع الماضي حيث وصل لـ3.26 الخميس الماضي .

الانخفاض الذي طرأ على سعر صرف الدولار الامريكي ، يرجع لاشتعال التهديدات الامريكية الاوكرانية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي .

وجاء سعر صرف الدولار الامريكي في السوق السوداء بقطاع غزة لـ2.20 شيقلاً ، وسط خشية من انخفاض جديد على سعر صرفه.

ويقدم لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية "، سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في فلسطين لهذا اليوم

➖الدولار: 3.20 شيكل

➖الدينار: 4.56 شيكل

➖اليورو: 3.67 شيكل

➖الجنيه: 0.20 شيكل