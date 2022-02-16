سعر الدولار يهوي في فلسطين ظهر اليوم الأربعاء 16فبراير 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:50 م
16 فبراير 2022
الدولار
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شهد سعر صرف الدولار الامريكي ظهر اليوم الاربعاء 16فبراير 2022 انخفاضاً كبيراً ليصل لـ3.20 شيقلاً ، بعد ارتفاع مفاجئ نهاية الاسبوع الماضي حيث وصل لـ3.26 الخميس الماضي .

الانخفاض الذي طرأ على سعر صرف الدولار الامريكي ، يرجع لاشتعال التهديدات الامريكية الاوكرانية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي .

وجاء سعر صرف الدولار الامريكي في السوق السوداء بقطاع غزة لـ2.20 شيقلاً ، وسط خشية من انخفاض جديد على سعر صرفه.

ويقدم لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية "، سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في فلسطين لهذا اليوم

الدولار: 3.20 شيكل

الدينار: 4.56 شيكل

اليورو: 3.67 شيكل

الجنيه: 0.20 شيكل

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