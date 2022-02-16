أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

أسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 16 فبراير 2022 ، يتابع المواطنون في الاردن بشغف كبير أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في ظل التقلبات الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا .وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكم سعر عيارات الذهب في الأردن اليوم الاربعاء 16/2/2022 ، بالعملة الوطنية الدينار الأردني وأيضا الدولار الأمريكي, وذلك بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، حيث استقر سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين عند 37.9 دينارا، والشراء عند 36.4 دينارا.

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 16فبراير 2022

متوسط اسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.39 دينار $59.78

سعر الذهب عيار 22 38.86 دينار $54.80

اسعار الذهب عيار 21 37.09 دينار $52.31

اسعار الذهب عيار 18 31.79 دينار $44.84

سعر الذهب عيار 14 24.73 دينار $34.87

سعر الذهب عيار 12 21.19 دينار $29.89

اسعار أوقية الذهب 1,318 دينار $1,859

اسعار جنيه الذهب 296.72 دينار $418.50

اسعار كيلو الذهب 42,388 دينار $59,785

اسعار الذهب اليوم في الاردن 16/2/2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 فبراير 42.29 37.00 31.72 24.67 21.14

14 فبراير 42.69 37.36 32.02 24.90 21.35

13 فبراير 42.40 37.10 31.80 24.74 21.20

12 فبراير 42.41 37.11 31.80 24.74 21.20

11 فبراير 42.46 37.15 31.84 24.77 21.23

10 فبراير 41.67 36.46 31.25 24.31 20.83

9 فبراير 41.80 36.58 31.35 24.39 20.90

8 فبراير 41.68 36.47 31.26 24.31 20.84

7 فبراير 41.56 36.36 31.17 24.24 20.78

6 فبراير 41.25 36.10 30.94 24.06 20.63

وسجلت أسعار الذهب عالميا، قفزة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1877.96 دولار للأونصة الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو بلغ 1879.48 دولار.

وارتفع الذهب 0.6% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأونصة.

وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.